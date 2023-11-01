借戶口予黑幫洗錢 運輸工囚28月

【本報訊】34歲運輸工為了收取共1.2萬元的報酬，借出名下3個銀行戶口予黑幫人士作洗黑錢之用，涉款約249.5萬元，當中包括涉及電話騙案的犯罪得益。該名運輸工最終被捕，並於昨早於區院承認3項洗黑錢罪，暫委法官黃士翔判他入獄28個月。辯方求情曾指，被告還押期間曾因壓力大而上吊自殺，後被救回。法官指，被告收錢開戶口，很大機會得知涉違法行為，犯罪集團如無該些戶口便不能行事。

涉款近250萬 獲酬1.2萬 被告吳進淋，34歲，報稱任運輸工。他被控於2021年5月29日至2022年3月14日期間在香港，知道或有合理理由相信處理3筆財產，即其名下的南洋商業銀行戶口合共82.4萬元、理慧銀行戶口合共110.7萬元及眾安銀行戶口合共56.4萬元之款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

庭上資料顯示，被告過往有9項不相關案底，有一女友育有一子一女。辯方求情指，被告要照顧父親及供養胞妹到外國讀書且須照顧子女，有經濟壓力，因貪心及愚蠢，為1.2萬元報酬借出戶口。辯方又指被告還押期間因想起未能陪伴家人而壓力大並上吊，但最終被救回。

案情指，案中犯罪得益當中涉及一宗電話詐騙案，一名身份不詳的人於去年2月以電話聯絡一男事主，並稱是其叔父，成功騙取他轉帳4筆合共78萬元的款項至兩名人士的戶口，其後再分別存入被告的涉案3個銀行戶口當中。被告人的個人銀行戶口在短時間內亦有大筆款項存入，並於短時間內被提走。據執法部門調查，涉案時段內3個戶口涉及的犯罪得益合共約為249.5萬元。被告於去年3月17日被捕，於錄影會面中承認為了收取報酬，把3個銀行帳戶出售予給三合會人士「阿權」。他指對於款項屬哪些犯罪得益並不知情，已把款項交予阿權。案件編號：DCCC 74/2023