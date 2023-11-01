反修例歌禁制令案 官拒鄒幸彤入訴訟方

【本報訊】律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播涉危害國家安全的《願榮光歸香港》歌曲。原訟庭法官陳健強駁回律政司申請。律政司其後向上訴庭提上訴，已排期於12月19日處理。但已解散的支聯會前副主席鄒幸彤早前向陳官申請，待案件上訴時欲加入作為相關一方。不過陳官昨頒判詞駁回其申請，並且下令鄒須支付訟費。

據判詞透露，鄒幸彤早前向法庭申請加入案件上訴，指出本案涉及公眾利益，法庭應聽取反對一方的陳詞。不過，法官認為，不是任何人都能以代表公眾利益發聲為由，自動成為案件的訴訟一方，強調涉及國家安全事宜的案件都應該有合適的管理程序，以便案件得以盡快處理。考慮到鄒幸彤確認並非從事禁制行為者，法官拒絕讓她成為本案訴訟方，下令鄒支付訟費。

12‧19處理律政司上訴 就着《願榮光》上訴，律政司提出7項草擬上訴理據，包括維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動，而行政長官亦發出證明書指申請禁制的事項涉及國家安全，故對法庭有約束力。律政司指陳官在拒絕發出臨時禁制令時，沒有就此點給予凌駕性的比重，而錯誤使用不涉及國家案件的相稱性測試，屬法律上犯錯。陳官早前亦已就大部分上訴理據批出許可，准許律政司往上訴庭進行上訴，已排期於12月19日處理。

案件編號：HCA 855/2023