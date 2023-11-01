內需服務貿易續改善 第3季GDP增4.1%遜預期

【本報訊】第3季經濟表現遜於預期。政府統計處昨日公布，第3季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升4.1%，較市場預測的5%以上遜色，第2季的GDP升幅則為1.5%。而經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，第3季較第2季實質僅上升0.1%。當局指，本地生產總值在第3季持續擴張，主要原因是內部需求及服務貿易均進一步改善，並展望訪港旅遊業及私人消費將持續支持今年餘下時間的經濟增長。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼第2季上升7.7%後，在第3季與上年同期比較實質上升6.5%。另外，按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在第3季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第2季的跌幅為9.8%。至於本地固定資本形成總額，在第3季與上年同期比較實質上升18.2%，而第2季則下跌0.5%。

出口總額按年跌8.6% 同期的進出口方面，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第2季15.1%的跌幅有所收窄。貨品進口在第3季實質下跌6.0%，而第2季的跌幅為15.8%。服務輸出方面，在第3季與上年同期比較實質上升24.0%，而第2季的升幅為22.8%，而服務輸入則繼第2季上升25.4%後，在第3季實質上升28.5%。

政府發言人表示，按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅有所緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。