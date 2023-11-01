陰陽合同剋扣工資 恐嚇外勞「知你地址」

無良院舍違例剝削 人員巡查走過場 為解決勞工短缺問題，港府早前推出輸入外勞政策，包括輸入運輸業、建造業外勞。然而工會發現有公司在聘請外勞的同時推出「陰陽合同」，扣起外勞近三分之一的工資，更有負責人涉嫌收取回佣，並恐嚇投訴的外勞稱「你住邊度我都知」。對於被剋扣工資，有護理員直言感覺「好冤枉」，又稱被恐嚇得不敢外出。有議員批評有關院舍做法違反勞工法例，斥政府監察機制為「走過場」，要求政府處理問題，並停止向涉嫌違反勞工法例的院舍「買位」及輸入外勞的資格。

巧立名目 長年扣達四成月薪 有工會昨舉行記者會，指早前接獲多名由內地到港工作的護理員求助，指他們透過「補充勞工計劃」來港，惟有院舍涉嫌與內地中介剋扣工資，又向外勞每月巧立名目收取勞務費或雜費，長年剋扣外勞兩至四成月薪，部分外勞因為擔心失去工作，白白失去逾萬元為了來港而繳付的中介費。

化名儀姐的護理員表示，在來港時護理員合約上訂明月薪14,150元，然而來港後有自稱替院舍負責人工作的人，向她要求每月收取5,150元，她直言 「覺得好冤枉」，「我唔識你點解要畀你」，其後她用致電執法部門求助阻嚇對方，對方就還價稱收取3,150元，而她亦照樣繳交，但及後到需要延續工作證時就一直沒有收到公司安排。她就向勞工處投訴，最後被公司要求自願離職，而過程中，院舍負責人亦恐嚇她，逼她簽證明書寫「儀姐沒有向他繳交任何費用」，又出言恐嚇，指「你住邊度我都知」。另一位護理員琴姐同樣有被要求繳交費用的情況，又被要求超時工作，以及執行與合約無關的工作。

議員陸頌雄直言情況有問題，形容有關行為是陰陽合約，指現時無良僱主剝削普遍，當中以護老行業和建造業為剝削外勞重災區，而飲食界亦有聽到零星個案。他認為現時勞工督察的巡查為「走過場」，例如在所有員工面前問對方有沒有不滿，質疑難以反映情況，「唔係無問題，而係好難發現問題」，斥勞福局沒有政策保護外勞權益。

促停所有政府合約 增阻嚇力 據他了解，該院舍目前仍獲政府「買位」，他直言感到憤怒，認為如果有違反勞工權益問題，需要停止相關院舍所有政府合約，才有最大阻嚇力，形容「無政府生意做係最好嘅機制」。