醫健：健康在您手：飲食入手改善膽固醇比例

每次看驗身報告前，你會害怕膽固醇超標嗎？當血液中的總膽固醇或是三酸甘油脂比正常數值高，就可歸類為高血脂症，更是導致心血管疾病的一大紅燈。膽固醇並非真的有分好或壞，單純只是容易讓大眾明白兩者在人體中功用不同。驗身報告中，在總膽固醇（Total Cholesterol）之下，會再細分為以下兩項：

「HDL-C 高密度脂蛋白膽固醇」，俗稱「好膽固醇」，血液中的理想水平是高於1.8mmol/L，功用為幫助清除血管中累積過多的膽固醇，將其運送回肝臟使其被排除體外，故能有效解除動脈粥樣硬化風險，保持血管暢通。

適時攝取不飽和脂肪 「LDL-C 低密度脂蛋白膽固醇」，俗稱「壞膽固醇」，血液中理想水平是低於2.6mmol/L，功用為在血液內運載脂肪酸分子至全身供細胞使用，而過多則有可能於經過動脈時造成膽固醇沉積在血管壁的現象，導致血管粥樣硬化，大幅增加心血管疾病風險。

其實大部分人體中的膽固醇，是透過肝臟自行合成的方式產生，真正來自食物的比例僅有約兩成。但要控制膽固醇水平，就必須由自己控制的飲食入手，避免攝取過量會增加LDL-C的飽和脂肪酸，如牛油、動物脂肪、椰子油及棕櫚油等，並同時適當攝取有助降低LDL-C的不飽和脂肪酸，如橄欖油、芥花籽油、魚油及堅果。

日常飲食可去除肉眼可見的白色固體脂肪，如肥膏、雞皮、油脂等，避免高脂食物如焗飯、撈汁及炒粉麵飯，以減少吸收飽和脂肪酸。另外，日常攝取油分可替換成植物油、三文魚、牛油果、種子果仁等不飽和脂肪酸，及多吃蔬菜、水果等含豐富水溶性膳食纖維的食物，改善體內膽固醇比例。聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師余韋樂

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