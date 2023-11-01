理大研發較傳統裝置提升40% 可家居練習 足踝機械人改善偏癱者下肢運動力

【本報訊】本港每年新增約5萬宗中風個案，當中八成半患者會出現不同程度的身體活動功能障礙。有本地大學團隊成功研發復康機械人，針對中風偏癱患者提升下肢運動功能，改善行走能力。臨床研究顯示對比僅使用傳統外力復康裝置療效可提升40%。患者可利用機械人進行自助式居家復康練習，治療師亦可遙距監測多個患者的復康進度，提高效率。

足下垂和足內翻是中風患者常見的活動功能障礙，嚴重影響他們的日常生活。香港理工大學生物醫學工程學系團隊首創多模態足踝復康機械人「智雲行健步儀」，透過探測患者行路時的不同狀態，糾正他們的足踝肌肉力量，改善步姿，長遠有助促進腦部神經重塑。

訓練融入生活 助中風者及時治療 負責帶領研究團隊的副教授胡曉翎表示，機械人為首個集合外骨骼、柔性人工氣動肌肉、振動觸覺感知反饋，以及神經肌肉電刺激技術的復康器械。機械人重量約400克，配置9V充電池續航時間可達4小時。患者可透過日常穿戴，利用不同模態技術提高下肢運動能力，學會平衡腳底壓力，並能改善足下垂以防跌倒。

胡教授指出，本地復康門診服務供不應求，中風患者難以及時獲得治療。她認為是次研究成果，可為患者提供更好的復康治療選擇，更可將訓練融入日常生活。她指團隊計劃於明年將「智雲行健步儀」推出市面，期望可獲更多本地及內地醫院採用。

照顧者李先生的兒子10年前中風，他指出以往需定期帶兒子到復康中心覆診，每次出行兒子都要使用拐杖協助，上落梯級需要他人攙扶，日常生活受到影響。但在使用復康機械人後，透過居家訓練，現時已可自行步行，有效改善行走能力。