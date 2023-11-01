動輒年計真淒涼 輪候專科鬥命長

骨科耳鼻喉重災 九龍西睇眼排4.3年 公營醫療服務長期供不應求，專科診症的輪候時間更動輒以年為單位。《施政報告》剛提出下年度骨科、耳鼻喉科的穩定新症輪候時間需減10%。醫管局昨日公布，去年10月至今年9月專科門診穩定新症輪候時間最新數字，骨科、耳鼻喉科患者的聯網輪候期均逾100周，其中港島西、九龍中、九龍西及新界東的骨科輪候時間更不跌反升，九龍中的耳鼻喉科重災，需等107周，即逾兩年；九龍西聯網的眼科輪候時間極長，穩定新症的最長輪候時間更上升至219周，即患者要等接近4.3年才能就診。

去年10月1日至今年9月30日，專科門診穩定新症輪候時間中，九龍西聯網的眼科輪候時間持續嚴峻，多月以來輪候時間均逾200周，最長的穩定新症輪候時間是接近4.3年才可以看到醫生。

輪候時間 政府誇口減10% 剛公布的施政報告提出下年度骨科、耳鼻喉科的穩定新症輪候時間需減10%，但數據顯示，九龍中的骨科、耳鼻喉科依然是重災區，分別要輪候100周及107周，即約等上兩年才可求診。港島西、九龍中、九龍西及新界東的骨科輪候時間更不跌反升，當中九龍西骨科輪候時間更大幅上升4周至90周。

至於九龍中、九龍東及九龍西的外科輪候時間亦較長，分別需要輪候上111周、109周及100周，即2.13年、2.09年，及1.92年方可求醫。

醫院管理局為專科門診診所實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。新轉介個案通常先由護士甄別，再經有關專科醫生覆核，然後分為緊急、半緊急和穩定個案。醫管局的目標是把緊急及半緊急新症的輪候時間中位數，分別維持在兩周和8周之內。