北都留37公頃土地 打造多功能物流圈

葵青貨櫃碼頭續發展 未來4年推4幅地 貿易及物流業作為本港四大經濟支柱行業之一，貢獻本地生產總值超過20%。為保持競爭力，港府昨發表《現代物流發展行動綱領》提及，當局將繼續就葵青貨櫃碼頭周邊具潛力發展多層式現代物流中心的用地進行可行性研究，並計劃2024至2027年期間，定期推出4幅佔約19公頃的用地。長遠港府亦於北部都會區內的新發展區預留約37公頃土地，創造不同功能的現代物流圈。相關規劃研究料今年內展開，預計2025年公布結果。

最新發表的綱領提到，本港物流業發展存有限制，弱點包括業界可負擔的物流用地供應不足、人力資源短缺、營運成本高昂，以及數碼化及科技應用不足等，有損香港作為區域物流樞紐的競爭力。就此，當局提出智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化、便利化共5大方便，並按8個短中長期發展策略制訂24項行動措施。

解決土地供應方面，綱領提到位於機場島南過路彎、佔地5.3公頃的物流用地，機管局已批出項目發展及管理權，相關高端物流中心預計今年內投入運作；位於葵涌市地段第531號約5.53公頃用地，項目正進行中，預計不遲於2028年落成。

料每年需再多6500人手 至於北都區亦會持續推出物流用地、建設多功能物流圈。其中，洪水橋/厦村新發展區已預留37公頃土地作現代物流發展，當局亦會於新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡，粉嶺北新發展區，以及擬議龍鼓灘填海土地，規劃更多物流用地。當區指，區內物流圈可將各種物流基建設施，包括現代化運輸、配送、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流動加工設備、相關貨運通道、金融服務，以及其他物流輔助服務等部分匯聚於同一地方作混合發展。

人手方面，當局引用去年業界人力調查數據估計，今年至2026年物流業人力需求將會增加，慮及流失下預計每年所需額外人手約6,500人，其中近90%屬文員或操作級別。當區計劃明年起聯同業界加強宣傳推廣，吸引年輕人入行；同年內「第三方物流服務供應商資助先導計劃」亦會優化及恒常化，支援業界升級轉型邁向智慧物流。

目標加強跨境貨運協作 運輸及物流局局長林世雄指，當局着重物流用地短缺問題。北都區擬發展的物流土地鄰近陸路口岸，亦加強跨境貨運協作。此外，日後發展的多層現代化物流大廈，當區將研究其租金定於中小企業可負擔水平，並相信多層現代化物流大廈可收納部分以棕地物流作業的業界。

林世雄又指，北都物流圈不會影響葵青貨櫃碼頭的角色定位，相關港口一直運作暢順，亦有良好物流配套，不能夠輕言要搬遷碼頭，而是要增強碼頭的競爭力，例如發展智慧港口、綠色港口等。