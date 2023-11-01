關愛隊識別隱蔽家庭 荃灣南區先行

【本報訊】政府在18區設立關愛隊，新一份《施政報告》提出由關愛隊識別社區隱蔽家庭，當局指會以荃灣及南區先作為試點透過探訪或接觸，找出有需要支援的護老者和殘疾人士照顧者，亦會為關愛隊提供有關識別的培訓，由關愛隊為相關家庭提供服務資訊和轉介，但不會進行輔導等專業工作，也不會取代社工角色。

民政及青年事務局局長麥美娟昨在電台節目指出，該局正與醫務衞生局商討由關愛隊識別和協助有精神健康需要人士，預料不會由關愛隊單獨進行。

一站式青年資訊App未見影 對於業界指應由專業護士探訪精神病患者，由關愛隊負責並不適宜，她強調不會低估有關工作難度，而關愛隊是支援專業部門，詳細分工有待敲定。

在青年工作方面，政府在去年底公布的青年發展藍圖，提出設立青年儀表板，她指目前正在收集數據，首批數據涉及政府各部門青年工作內容，包括青年就業數字等，局方會整合這些數據，預計今年底推出，而一站式青年資訊手機應用程式預計明年初推出，又否認發程式緩慢。

她續稱，較早前透過不同聚焦小組等，聽取1,300名青年的意見，亦會邀請專家協助開發，預計一站式青年資訊手機應用程式明年初推出。她否認開發應用程式進展緩慢，認為如果心急推行，年輕人未必會喜歡。

就政府資助非牟利組織租用酒店，以低於市價租出作為青年宿舍，目前3個項目共提供400多個宿位。

她形容計劃反應良好，雖然通關後酒店業復甦，當局在接觸合作酒店時遇到挑戰，但業界仍然有有心人，部分項目處於商討階段，又指雖然青年宿舍計劃利潤不及做生意，但屬社會服務，能夠令年輕人直接受惠。