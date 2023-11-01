回鄉證過期 數十萬人未換領

【本報訊】國家移民管理局自5月8日起，容許回鄉證有效期限為2020年1月1日至今年12月30日延長至今年12月31日，期間持證人仍可來往內地，措施推出後，已有364萬人次使用過期回鄉證往來內地。而過期回鄉證方面，工聯會年中時曾估計，本港有100萬張回鄉證過期，半年過去，估計仍有數十萬人未換證，呼籲市民盡快換證。

周六預約名額已爆滿 今日起返回內地不再需要使用黑碼，回鄉證換證中心亦湧現換證人潮，有市民表示，往來內地更方便，故近日預約換證。根據中旅社預約換證網頁資料，近期預約需求頗向隅，周末換證的名額幾乎爆滿，如該社轄下6個辦證中心中，未來兩個周六的可預約名額均爆滿，11月中後至12月底亦已無位，有需要的市民須預約周一至周五換證。

另外，「港車北上」推出以來頗受歡迎，運輸及物流局表示，正與內地積極商討「粵車南下」，料會分兩階段落實，第一階段是港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後，可供廣東遊客南下泊車；第二階段則是全面開放內地客自駕來港。有關措施的前提是不影響本港交通，政府亦會小心計劃。