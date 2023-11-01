強拍門檻劃指定區域 憂易遭落釘

【本報訊】本港有不少舊樓缺乏維修保養，港府日前在新一份《施政報告》宣布有關新定的強拍門檻。立法會發展事務委員會昨日開會討論，有議員擔心當局為強拍門檻劃出指定區域會增加重建計劃被「落釘」的機會；又稱許多舊樓業主均是長者，不懂如何維修保養，批評當局不應只着重檢控。發展局回應指會軟硬兼施去應對舊樓維修問題。

議員陳學鋒對市區重建和舊樓維修表示關注，他擔心當局為樓宇強拍門檻劃出指定區域和非指定區域，或會令有心人士更易「落釘」；又指現居舊樓的人士多為長者，大多未有成立業主立案法團，若當局加強執法後「夾硬告佢哋（長者業主）都搞唔掂」，認為不應着重檢控，而是應該協助他們去進行舊樓維修。

官稱軟硬兼施應對維修 發展局局長甯漢豪則解釋指，劃分指定區域是為聚焦部分土地去帶動該區重建。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲則表示，發展局是採用軟硬兼施的方式去應對樓宇維修，並非單靠加強執法，同時也由不同部門和機構協作，幫助舊樓成立法團，同時幫助簡化採購程序，由市區重建局協助他們找專業人士驗樓等。