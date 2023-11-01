北都原址換地益商人 小地主發展權犧牲

濕地保育公園疑走數 蠔殼圍淪投機熱點 北部都會區成「肥豬肉」，疑有政商鄉黑勾結借機謀利。港府日前於《施政報告》宣布將促成原址換地，但此舉卻被質疑是政商聯手收地，立法會發展事務委員會昨開會，有議員認為當局此舉是「收回土地條例的權力延伸」，損害小地主的利益；有團體亦批評政府犧牲小地主或用家的發展權，對小地主不公、於理不合。除促成原址換地外，港府在南生圍及蠔殼圍濕地保育公園上亦疑似「走數」，令蠔殼圍濕地淪為北都投機熱點。

港府在施政報告宣布新措施，計劃促成已擁有發展用地90％或以上私人土地的土地業權人作統一發展。委員會昨開會討論，有議員稱擔心擁有較少業權的新界人未必有能力去發展其土地，若當局入場去收地再交由發展商發展，或會與《基本法》保障私有產權的條例相違背，質疑「政府是否與發展商聯手」，令小地主利益難受保障。

惹官商勾結謀利質疑 發展局局長甯漢豪回應表示，港府促成原址換地的安排是為回應業權人的要求，所針對土地均是北都的發展用地，該些土地原先已有打算利用俗稱「尚方寶劍」的《收回土地條例》來收地，若由當局主導便要進行土地平整，新安排下需要業權人去配合當局計劃發展，認為此舉「對揸住一成業權的業權人係無影響」。

不過，本土研究社研究員陳劍青直言，港府促成原址換地是「大發展商先有發展權，小地主只可以被收地」，對小地主並不公平，變相犧牲小地主或用家的發展權，惹來官商合謀的疑慮；亦等同縱容發展商繼續收地，甚至鼓勵發展商荒廢農地，質疑港府為何不直接收全部土地再作發展。

當局辯稱重質不重量 除了促成原址換地惹來政商勾結的質疑外，港府對南生圍及蠔殼圍濕地保育公園疑似「走數」，引起社會關注。甯漢豪日前曾表示，港府對濕地公園兩年前提出的框架，所提及的數字並非承諾，更稱毋須拘泥於面積大小。環境及生態局副局長黃淑嫻更指，港府是聚焦保存濕地的生態價值及生物多樣性，「重質」而不應「重量」。

陳劍青批評，港府「重質」不「重量」的補償方式是「自創一套理解」，並無科學根據，濕地補償一賠一「淨損失」是國際標準，雖然港府聲稱當年提及的數字非承諾，但今屆政府若着重績效指標（KPI），「咁好明顯就唔達標」。