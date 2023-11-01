東呼即應：推動數碼得把口 搭的士仍要備現金

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。新一份《施政報告》再次力推「數字政府」，指港府收費服務一年內全面落實電子支付選項，惟早已慢過內地及其他國家同地區，尤其是與市民息息相關的「出行」公共交通工具，其電子支付方式仍相當落後。

現時在本港乘搭的士若無現金幾乎等於不用乘搭，雖然部分的士設有電子支付，不過並非每輛均有設置。市民陳先生接受訪問時表示，只能以現金支付的士車資會覺得不方便，零錢找贖會比較麻煩。市民周小姐亦指，只能以現金支付的士車資非常不便；內地旅客亦十分贊成香港的士推行電子支付方式，因內地的士可用微信支付。

議員嚴剛亦指，最近更去信立法會交通事務委員會建議政府盡快推動修例，強制要求的士安裝電子支付系統。他建議港府盡快修訂相關條例，強制要求的士安裝電子支付系統。不過，的士車行車主協會永遠會長吳坤成指許多年紀較大的司機覺得電子系統繁瑣。他認為港府應該設有指引，甚至補貼。他又指，當局可鼓勵人們開發系統，令交易程序要變得簡單。