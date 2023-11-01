東呼即應：東呼即應為民請命 黑碼終撤便利過境

【本報訊】內地海關總署將於今日凌晨零時起，取消出入境人員填報俗稱「黑碼」的出入境健康申明卡，變相北上南下終於毋須因掃碼而大排長龍，同時宣布有發熱、咳嗽等傳染病徵狀或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好衞生檢疫工作，證明《東呼即應》為民發聲，具影響力。

智能年代 身份證回鄉證宜合一 不過，香港是中國的一部分，香港人乃是「真國民」，回內地應該一張身份證便足夠，「回鄉證」是否重複了呢？在廣東打工的湖南人，回鄉過年也不見得要另外領「回鄉證」，所以說港人的智能身份證應該二合一，以免好像現在這樣，帶那麼多張卡，麻煩多餘又容易遺失。以今時今日的科技，身份證可以有多種電子紀錄，二合一絕對無難度。

至於內地取消黑碼，不但即時便利跨境學生以及運輸業界，多名議員亦表示歡迎。其中，有約200名跨境生的鳳溪第一小學校長朱偉林表示，校方絕對贊成取消黑碼，形容期待已久。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦歡迎相關安排，認為不少工友過關時有機會忘記時限已過，需再申請「黑碼」，導致花時間停留處理，曾一度排長龍，認為新措施更便利通關和節省時間。

議員黃國稱，自中港恢復通關後，每天有大批人流經陸路往返兩地，而早前的假期高峰更出現單日數十萬入境人次。又指不論年輕人或長者對健康申報安排均有意見，認為拖慢過關時間。黃續指，由於部分長者的電話款式較舊，未能下載及使用程式申報或取得「黑碼」，更有街坊曾因「黑碼」問題未能過關，需要半路折返，或延遲回內地處理事務，故認為內地當局宣布毋須填報，將可便利兩地人員往來。

「A4聯盟」指香港與內地全面通關後，兩地人員往來日益增多，每逢節假日出入境高峰期，口岸經常因為要掃「黑碼」而大排長龍，也對許多不懂得使用智能手機的長者造成困擾。另有政黨指取消「黑碼」可以便利市民過關，有助促進香港與內地多方面的交流，形容取消「黑碼」是疫後復常的最後一步，又期望未來深圳灣、香園圍口岸24小時開放，而且福田口岸可以延長至凌晨才關閉。