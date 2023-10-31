龍七公：俄烏各有煩惱 解決問題趁早

不知不覺，俄烏戰爭打了接近兩年，雙方仍未分勝負。身處香港或許不察覺冬天即將來臨，惟烏克蘭全境已有「冬意」。面對氣溫持續下降，無論是俄軍抑或烏軍的地面攻勢，均明顯放緩，畢竟嚴冬下不利進軍及補給；待冬天結束，俄烏戰爭也將正式踏入第3年。

倒賣武器 牟取暴利 一如往年，地面攻勢放緩，不代表俄烏雙方可以鬆一口氣；相反，雙方的精神狀態仍處於高度繃緊，畢竟第3年的戰況如何，將取決於今冬的整頓。在烏克蘭一方，明面上的最大動作莫過於派烏軍機師前往美國亞利桑那州接受訓練，以便來年可以駕駛F16戰機，升空保家衞國，重奪失落已久的制空權。不過，對於烏克蘭總統澤連斯基而言，整頓政府內部、團結全國上下一心，可能才是重中之重。

愈來愈多證據表明，烏克蘭政府內部貪腐嚴重，甚至已影響戰局發展。今年烏軍展開大反攻期間，前線士兵抱怨裝備糧食不足的情況屢見不鮮，大大削弱了烏軍進攻力度；與此同時，居然有大量援烏武器落入巴勒斯坦極端回教組織哈馬斯之手，這表明了烏克蘭政府內部有人以倒賣援烏武器來牟取暴利。這不但影響烏軍士兵的作戰能力，更重要的是影響士氣；前線奮戰，後方居然有人發國難財，士兵的怨氣可想而知。

另一方面，從開戰至今，烏克蘭始終未能達致全國一心，才會節節敗退。關鍵在於烏克蘭從政府內部乃至人民，親俄派着實不少。須知道，這場戰爭背後的火藥桶可能牽涉諸多因素，導火線卻是烏東俄語區的親俄武裝發起獨立、企圖擺脫親西方的基輔政府控制，俄羅斯總統普京才有藉口發起「特別軍事行動」。事實上，時至今日，「親俄武裝人員」依然是俄方的進攻主力，部分烏克蘭人寧願成為俄羅斯人，亦不願幫助基輔，這也是烏軍反攻失利的主因。

在俄羅斯一方，克里姆林宮所面對的問題，比起基輔，也好不了多少。在俄羅斯國內，反戰聲音着實不小，雖被壓制下來，卻又悄悄蔓延至軍隊內部，尤其是臨時徵召而來的士兵。很多士兵質疑為何要遠赴他國、以生命為代價來參加這場明面上與保家衞國扯不上關係的戰爭，臨陣退縮、抗命不遵的狀況愈來愈多。近日，有美國白宮官員引述可靠情報指，俄軍曾多次處決在烏克蘭戰場拒絕服從命令的士兵；顯然，俄軍正以強硬手段來防止風氣繼續蔓延。

好消息是，這些質疑之聲大多建基於戰況不利，即便克宮不採取任何手段，只要俄軍節節勝利，士兵的疑慮將一掃即空。壞消息是，烏軍在歐美強力支援下愈戰愈強，俄軍要擴大優勢又談何容易。為了扭轉戰局，克宮已意識到單憑徵召士兵並不足夠，而是需要一批戰力堪比瓦格納，能捨生忘死作戰的僱傭兵。近日有俄媒指，俄方計劃招募女狙擊手，這正正是俄方擴大招募僱傭兵的重要信號。