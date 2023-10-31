冰鑑春秋：哈馬斯與平民怎麼分

以色列逐步對加薩北部進行威力搜索並且建立據點，而隨着地面的緩步挺進，空中的攻擊卻從未停止，造成了巴勒斯坦平民的大量傷亡。對此，美國國家安全顧問沙利文表示，以色列有責任區分哈馬斯與一般平民，並盡責保護所有平民的安全。

話說的容易，問題是誰有辦法做得到？表面上，以國總理內塔尼亞胡也堅稱自己隨時考慮人道，還對被哈馬斯挾持的人質家屬團體宣稱，目前首要的工作就是營救人質保障他們的安全。然而事實是，以色列對加薩的轟炸幾乎是無差別的，無論是平民住宅或醫院，統統淪為以軍的攻擊目標。而每當外界指摘以國不該如此作為時，以軍不是聲稱該住宅或醫院內有哈馬斯的基地，就是怒斥所有質疑以色列的人都是在保護恐怖分子。

為了避免哈馬斯武裝分子逃脫，以國拒絕人道停火的建議，並嚴格限制救援物資進入加薩，導致每天至少需要450輛卡車救援物資才能勉強維持的加薩地區，目前每天只有20輛卡車可進入。情況若持續惡化下去，等待在巴勒斯坦人民面前的，就是被炸死、餓死或是缺乏藥物治療而死的區別罷了。

就算是最頑固的以色列人也應該清楚，哈馬斯根本就不可能在以色列的攻擊下被掃蕩一空，因為哈馬斯成員並非只存在於加薩，在黎巴嫩、卡塔爾、伊朗，甚至非伊斯蘭國家，都有他們的人員潛伏。持續對加薩進行全面圍困，只是讓巴勒斯坦平民死傷更多，人質獲救的希望自然更加渺茫。

合理的做法是接受人道停火，先把人質解救出來再說。但內塔尼亞胡為了自己的政治生命，顯然不會這樣做。至於被猶太人挾制的美國，也就只能講幾句場面話，撇清自己的責任了事。