橫眉冷看：世界急變 香港急變

該改就要改，不要害怕朝令夕改。2021年8月，特區政府宣布將股票印花稅由0.1%，增至0.13%；事隔約兩年，近日決定還原，又由0.13%減至0.1%。在以往看來，這便是朝令夕改，會失信於民。然而，時代已然不同，社會的節奏不停加快，兩、三年已經是一段相當漫長的日子，世界也可以發生很多變化。

由2018年至今，不過是5年時間，世界以至香港已然大變。幾年間，分別爆發了中美貿易戰、新冠疫情、台海危機、俄烏戰爭，近日以色列和巴勒斯坦又陷於戰火。5年時間，5件大事，樁樁件件都足以影響世界局勢走向。再看香港，2019年掀起反修例風波，2020年訂立《港區國安法》，近兩、三年又出現回歸以來最大規模的移民潮。在在這些，沒有一件事不足以左右特區未來數十年的走向。

世界在急變，香港也在急變，處身於大風大浪，你必須不停調整方向和速度，才能確保船身平穩。因此特區訂立措施，不必害怕改了又改，在江海之上行船，見風轉舵其實是正確的做法。如今香港經濟不景、樓市下滑，社會上鋪天蓋地的聲音，要求政府全面「撤辣」，取消壓抑樓價的行政措施。特區管治班子未必不想這樣做，但始終會擔心全撤「辣招」之後，兩、三年後樓市又突然急升，到時候該怎辦？要是讓我說嘛，如今就應先替樓市解縛，如果兩年後樓價再飆升，到其時重新引入壓抑措施不遲。股票印花稅不也是在兩、三年內，先增後減嗎？

時代不斷在提速，兩、三年時間，世界早已變了幾次模樣，今日的政策制訂者，不必再害怕見風轉舵。筆者還是那句老話，見風轉舵其實是正確的做法。