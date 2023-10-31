強詞有理：人性對野蠻

以巴爆發衝突以來，聯合國天天吵吵鬧鬧，要求停火的呼聲一浪接一浪，但以色列置若罔聞，完全不為所動，反而惡言相向。聯合國大會日前好不容易通過一項無約束力決議，呼籲立即在加薩地帶實施人道停火，結果是121票支持、14票反對、44票棄權，國際社會的主流民意彰彰明甚，可惜沒有任何實際意義，以色列繼續狂轟濫炸，美國繼續助紂為虐，聯合國根本約束不了大小霸王，可見當今世界依然只有強權沒有公理。

以色列總理內塔尼亞胡將這場戰爭定性為人性對抗野蠻人、光明對抗黑暗、生命對抗死亡，臉皮未免太厚了。哈馬斯突襲以色列導致1,400人死亡，而以色列無差別報復至今已殺害近8,000巴人，大部分是平民百姓包括兒童，誰才是野蠻人，稍有良知者都懂得分辨。正如聯合國秘書長古特雷斯指出，哈馬斯對以色列發動的襲擊並非憑空發生。最令人髮指的是，以色列一再要求加薩地帶北部逾百萬居民撤往南部，連醫院病人也不放過，無異於將他們逼往死路，難道這就是內塔尼亞胡口中的人性？

得道多助，失道寡助，以色列有美國撐腰，有西方陣營護航，當然可以為所欲為，即使濫殺無辜也在所不惜，但堵不住天下悠悠之口。畢竟時移世易，過去以色列在美國助力之下可以輕易碾壓阿拉伯國家，在歷次中東戰爭中未嘗敗績，而今天阿拉伯世界的整體實力已明顯提升，並非無力反抗，以色列地面進攻加薩尚且顧慮重重，更別說要對付整個阿拉伯世界。

最關鍵的是，隨着中俄等新興國家不斷崛起，非西方世界漸漸覺醒，美國再也無法隻手遮天。別看美軍兩個航母戰鬥群在中東耀武揚威，其實老美深知一旦再陷入這個泥潭，就不容易抽身。正如當年在阿富汗的處境，最後落得灰溜溜的下場。

如果這場衝突到此為止，對美以的傷害也許還不是太大，但如果衝突進一步惡化，最終演變成大規模戰爭，以色列固然劫數難逃，美國也將付出沉重代價。拜登聲稱美國足夠強大，可以同時支援烏克蘭和以色列，不過是夜行人吹口哨，美國還有多少老本，自己最清楚。更何況，美國毫無底線偏袒以色列，不僅與阿拉伯世界為敵，而且將自己置於世界大多數國家的對立面，對其國際形象乃至霸主地位都將帶來無法挽回的傷害。