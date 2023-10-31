坦言集：資金外流

根據中國政府的國際收支平衡表，自2014年，表裏的錯誤與遺漏項目數額大增。之前每年不足1,000億美元，2015年至2017年3年，都高逾2,000億美元。其後幾年仍高企不下，折算為人民幣，便是每年超過一萬億元人民幣。

這個項目主要反映資金非法外流。一萬億元人民幣，與中國100多萬億元人民幣GDP比，不算多，但亦不少，且一段時間裏，亦大於中國往來帳戶（商品服務貿易與收入）的淨收益，反映着中國資金的淨流出。假若不是中國經濟靠房地產和地方政府的土地經濟泡沫支撐，中國經濟應已陷於困境，至少經濟增長會大幅下跌。2018年中國往來帳目淨收入收縮至241億美元，當年按國際收支，這個項目外流資金為1,774億美元，中國資金的淨流失出現嚴重危機。事實上，中國資金外流還有許多合法和非法管道，相信部分未必為國際收支統計所收納。假若這樣的趨勢延續下去，特別是再碰上房地產、土地經濟泡沫穿破，中國的經濟與金融便可立即進入巨大的困難中。

這樣的資金外流原因眾多，但在發展中國家中，往往是顯著的趨勢。原因是資金追求高利潤，市場開放，外匯不控制的話，資金很易會流往發達國家，因後者的市場條件、投資機會、利潤率都優勝。也因為這近似規律的傾向，發展中國家及發達國家的早期，都對國內資金外流施加眾多限制。只有個別發達國家，憑藉其強大的金融資本與制度的控制力，反而利用開放外匯控制來吸納外國資金，也讓本國資本衝擊外國金融體系圖利。中國與美國正是這樣的攻防關係。2018年後中國收緊外匯與資金管理，一方面往來帳戶淨收益大幅回升，2022年達到4,000億美元，而國際收支帳中資金非法外流數額遞減，2022年降至1,000億美元以下，雖然不少，但金融形勢大為改善，也有餘力應付房地產與土地經濟泡沫穿破帶來的消極因素。這應該是中國經濟的重大轉機。

用粗俗的比喻來形容這樣的變化，便是內地企業和金融精英借用市場開放，用他們的才智賺取普羅大眾的資金，然後轉移至海外，主要是美國，成就他們的榮華富貴，助長美國的繁榮富強。但是，中國政府的精英利用公權力，加強管制，堵塞漏洞，教育群眾迴避投機的騙局，把資金留在中國，造福普羅大眾。後者的聰明才智為公而不為私，為中國而不為美國。