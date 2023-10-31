政情：議廳有「騙徒」 肥仔真身敗露

近年騙案急增，連議員都收到網騙，騙徒竟然係「自己友」。畀個貼士，騙徒係個肥仔，估吓議事廳內邊個係？

3議員出演 拍片籲防騙 話說網上有段短片，議員陳學鋒拎起個電話就話呢排好多人中招，包括佢啲親戚，跟住騷咗騙徒個樣出嚟，話「肥仔咪係成日呃人嗰個囉！」望吓張相又真係幾肥仔吓，圓面雙下巴，身形脹脹哋嘅。

佢嘅黨友顏汶羽就話騙徒通常慣用4招，包括扮熟人用匿稱嗌你個名，例如「鋒哥」，話「銀包使晒錢，卡數又爆晒，叫佢過住一、兩萬蚊還卡數先，聽日畀番你」。聽到呢段說話，陳學鋒就誇張咁擘大口。

其他嗰幾招，包括係扮長輩叫買點數卡、用熟悉嘅聲音叫買嘢、同樣同聲用視頻，甚至係用AI（人工智能）喇！於是肥仔同瘦咗身嘅近照就出晒嚟。咁可以點防範呢？顏汶羽話搵騙徒出嚟。騙徒即刻現身，話要用普通電話問清楚，千祈唔好用WhatsApp或其他軟件，仲要唔好猶豫，即刻打防騙熱線嘞！

騙徒現咗真身嘞！一目了然，肥仔就係會計界議員黃俊碩。其實3個議員都係想市民小心提防騙子啫！