政情：管浩鳴反擊楊于銘 「中大先係鬧劇」

劉國勳

校董會改組風波持續 草案明恢復二讀 有關改組中文大學校董會嘅草案聽日喺立法會恢復二讀同三讀，早前發起聯署反對修例嘅中大校友評議會主席楊于銘，尋日喺報章撰文，重申2016年嘅改組方案為基礎，又批評立法會相關法案委員會進行嘅公眾諮詢係一場鬧劇，有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，要求議員喺表決前三思。但發起修訂之一、身兼中大校董嘅議員劉國勳駁斥，指楊搞嘅行動先係一場鬧劇，另一議員管浩鳴亦斥中大先係鬧劇。

楊形容依家彷彿到咗「結案陳詞」嘅階段，佢已向提出修例嘅3名議員各自陳述咗《2016年方案》同張宇人方案嘅唔同，最關鍵嘅係喺立法會審議緊嘅草案唔係校董會成員嘅「共識」。佢話中大前後3次改組校董會嘅建議都有提出按比例下調議員席位數目，咁先係校董會成員嘅「共識」。

楊批評有人刻意不符程序 由中大自行成立專責小組收集意見，校董會亦贊同小組報告嘅內容，認為「2016年方案仍然適用」。佢話按道理將呢份達成「共識」嘅方案寫成具體法律條文，然後請議員代為呈交立法會走過簡易程序就可以，唔使勞煩立法會另設法案委員會再作10日公眾諮詢；然而市民大眾同各位議員喺過去幾個月以嚟睇到嘅卻係一場鬧劇，校董會主席同副主席先後公開請求草案提案人考慮減少議員校董嘅席數，正正反映有待審議嘅草案被換包。

佢話若大學校董會根本無對草案進行審議表決，而草案又同校董會已議決通過嘅小組報告有出入嘅話，咁就係有人刻意以不符程序嘅手段試圖蒙混過關，如果校董會已取得「共識」嘅話，根本唔會出現校董會副主席對草案提案人嘅再三請求，而表決在即，希望議員三思。

劉國勳：楊嘅行動先係鬧劇 對於楊話鬧劇一場，劉國勳認為「佢搞嘅行動先係一場鬧劇」，對方喺聯署內容上「加咗唔少僭建」，之後亦有唔少人退出聯署，到依家最後關頭又希望蒙混大眾，批評佢只係一路拖住學校改革。另一議員管浩鳴直言「佢中大先係鬧劇」，認為立法會做晒諮詢，而草案同《2016年方案》唔差太多，只係多一個議員校董，但正正係因為中大有咁多問題，叫校長嚟又唔嚟，反問立法會「有多個人有咩問題」。

議員狄志遠則認為，有關審議不至於鬧劇，因大家都認真逐條睇，但無法取得共識。至於投票取向，佢話仲同所屬政黨傾緊，唔想投反對票，因唔想反對咗個改革，但依家無共識嘅話可能會投棄權票。

管浩鳴 楊于銘