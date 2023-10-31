女子頭槌撼貨車 復狂奔捱的士撞

【本報訊】昨日凌晨2時許，一名姓冼（36歲）女子疑因工作問題與家人爭執，繼而衝出長沙灣海達邨海昌樓寓所，並沿海達街走出深旺道，擬橫越多條行車線跑往對面行人路。適時一輛貨車駛至，男司機見有人衝出馬路慌忙煞車，惟帶頭女子狀似癲狂，突然衝前用頭猛撼貨車，導致車頭輕微凹陷。

受傷送院 列企圖自殺 貨車司機對事件大感不解，於是落車向冼女了解情況，惟見她神情異常，目露兇光。此時其身後有兩女趕至，據悉其中一人為女子母親，立即出手捉住女子，着她不要再跑，貨車司機見此亂狀，無奈返回車上致電東主匯報，並由對方代為報案。

未料冼女突然發力掙脫兩人掣肘，拔足奔向對面行車線，此時一輛載客的士駛至，懷疑收掣不及將女子撞倒，再衝前約10米始停下，的士右邊車頭指揮燈鬆脫。救援人員接報到場，發現捱撞女子受傷，隨即將她送往瑪嘉烈醫院救治。人員正調查意外原因，初步將案循「企圖自殺」方向跟進。

貨車姓黃（52歲）男司機事後表示，「當時見3人衝出馬路，仲以為佢哋玩，以為係撞車黨。」其後聽到一聲巨響，始知道大件事。的士姓陳（73歲）司機則指，事發時他正載着客人沿深旺道向美孚方向行駛，當駛到海達邨對開燈位時，有人突然衝出馬路，根本未能及時有反應煞車，導致意外發生。