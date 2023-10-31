今年最大宗 兩迷你倉檢億元氯胺酮

混綠沸石吸味 拆細分銷牟利 執法人員周日在新蒲崗一工廠大廈掃毒，截查一名剛離開一迷你倉男子，在其身上搜出250克懷疑氯胺酮（K仔）。人員押解男子返迷你倉搜查，再起出近192公斤懷疑氯胺酮，毒品總市值約一億元，遂拘捕該名男子。人員其後掩至觀塘另一迷你倉搜查，檢獲一批用作吸收氣味的綠沸石，相信毒販把氯胺酮混入綠沸石後偷運抵港。這是今年搗破的單一最大宗氯胺酮案件，該被捕男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪。

周日下午時分，人員在新蒲崗三祝街一工廈內，截查一名剛從上址一分租迷你倉步出的男子，在其身上搜獲一包約250克的懷疑氯胺酮。人員隨即帶該名男子進入迷你倉搜查，在裏面發現47包、各重約4公斤的懷疑氯胺酮，以及15包各重約250克的懷疑氯胺酮，並在現場檢獲常見的毒品包裝工具。相信該男子把毒品重新包裝後，擬再出售給吸毒人士，於是拘捕該名報稱無業、無黑幫背景的姓吳（30歲）男子。

拘中年漢今提堂 經進一步調查後，人員到觀塘道另一個迷你倉搜查，檢獲80包懷疑綠沸石，部分綠沸石包裝被打開。調查顯示，吳男協助販毒集團租用迷你倉用作儲存毒品，並擔當運送毒品工作。他被捕前於觀塘的迷你倉將收藏於綠沸石包裝內的毒品拆出，再將毒品運到新蒲崗迷你倉作儲存和包裝。吳男已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。

執法人員表示，由於綠沸石有吸收氣味特徵，因此被毒販用作收藏毒品之用。初步調查相信該批氯胺酮，從東南亞經正常貨運、以魚目混珠方式運入香港，再運往迷你倉儲存。另外，今次起出的毒品包裝與以往不同，大部分以4公斤獨立包裝，再於新蒲崗迷你倉細分為250克一包進行分銷。相信今次搗破的毒品倉及販毒集團，屬於本地一個較大的氯胺酮拆家，而該販毒集團亦不計成本，以打游擊方式把毒品於不同倉庫轉移，企圖減低被發現的風險。涉案的兩個迷你倉俱由販毒集團操控，並由不同人士租用，新蒲崗的毒倉面積約60呎，由吳男租用，而由他人租用的觀塘毒品倉面積約30呎。