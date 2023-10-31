澳門消息：澳門助理檢察長涉受賄 稱需照顧破產爛賭兄

【本報綜合報道】涉受賄瀆職的澳門助理檢察長江志與另外3人，昨日第7天在澳門中級法院受審。庭上院長唐曉峰宣布退庭商議半小時，以處理案中文件的真確性，其後恢復審訊時表示，需聯絡當地司警進行筆迹鑑定。此外，4名被告均被問及包括月入、學歷及家庭狀況在內的個人資料，其中江志稱，其每月工作淨收入17萬澳門元，惟其胞兄曾因沉迷賭博而破產，故需由他照顧。

每月工作淨收入17萬澳門元 昨日上午審訊，繼續圍繞次被告蔡秀英與第4被告關凱倫曾合作開設的律師事務所情況，其中本身是律師的關曾表示，2014年應客人（當年有關案件的嫌犯）要求到檢察院取回扣押款項，並已全數交予客人，沒有交給蔡。不過，對於其提供的客人聲明已收款的文件，控方質疑簽名的真偽，法官批准由司警作筆迹鑑定，並在一個月內回覆結果。

此外，關凱倫回答辯方提問時，形容蔡秀英的角色類似「師爺」，協助聯絡客人找工作，且蔡曾向關詢問部分個案「是否搞得掂」。而關的律師事務所接的案件，包括民事及刑事案，其中由蔡所接的個案，佔實際工作量約兩至三成，最後雙方因處理的個案分帳不勻而拆夥。

對於2013至2014年間，蔡秀英每月存款5萬至6萬澳門元到關凱倫的銀行戶口。關回答代表律師周國強時解釋，此為自己的底薪3.5萬澳門元，以及律師樓人員、電費、網費等開支，由於員工加薪及人數變動，故上述金額會有所浮動，並非控方指控的犯罪所得。

至下午，控方傳召檢察院司法官作證，黎裕豪要求書面作證，沒有出庭。法官唐曉峰則基於黎是檢察官委員會委員的身份，按照民訴法相關規定予以批准，控辯雙方要在5天內提出問題，以便讓黎書面答覆。

而涉案的歸檔案件，部分非由江志承辦。另一證人檢察官胡曉作證時指出，江志曾經借閱其案件卷宗，而身為助理檢察長的江志是自己的上司，有權調閱其承辦的案件，當時未有仔細考慮江借閱卷宗的原因。通常會考慮是否符合程序、是否要合併卷宗等因素而借閱案件卷宗。過往借閱卷宗沒要求記錄，後來則須記錄。