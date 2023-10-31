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6野豬覓食 夜遊香港仔
一群野豬橫越行車線。（李國健攝）
【本報訊】香港仔有群豬鬧市覓食。周日（29日）晚上10時許，一隻逾一米長的野豬帶領5隻小野豬，在漁暉道附近一帶街頭散步，當行至香港仔水塘道花園時停下疑似尋找食物，期間有途經市民用手機拍下群豬「巡遊」情景。未幾一家六口野豬橫越兩條行車線，沿香港仔水塘道往山上方向離去。
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