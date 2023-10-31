行李藏槍 美參議員守行為

63歲美國籍男子Stephen J Wilson，報稱為華盛頓州參議員。他被控於2023年10月21日，於香港國際機場一號客運大樓海關大堂B s7號行李檢查櫃台，無牌管有槍械，即一支左輪手槍。同意案情指，被告於當日晚上和妻子抵港後，主動向海關申報，警誡下他說，他是以旅客身份來港，打算留港兩至3日，他是直至落機到香港時，才知悉攜帶着手槍。

控方表示，本案案情相對簡單，被告在警誡會面中亦承認犯罪，考慮到被告相關背景、在港無刑事定罪紀錄，同意以簽保守行為方式處理案件。裁判官關注，被告為何可以帶槍自美國波特蘭機場出境，再經三藩市抵港。控方說沒有相關證據，辯方亦指不知箇中原因。裁判官稱，本案有兩大疑點，一是何以被告能逃避美國偵查人員帶手槍出境，二是若被告欲攜手槍自衞，則何解槍內沒有子彈。不過，顧及被告經常往來香港及內地，相信被告知道不可攜槍，以現時有限證據下，傾向信納被告沒有意圖帶槍，今次屬無心之失，批准以簽保守行為方式了事，控罪撤銷。案件編號：WKCC 4530/2023