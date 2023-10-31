奏黑暴歌棄上訴 二胡阿伯即時入獄

李解新

【本報訊】六旬漢被指多次在大圍及旺角街頭拉奏二胡，奏出與《願榮光歸香港》相同的旋律，因而被票控沒有許可證而奏玩樂器及非法進行籌款活動共7罪。他不認罪受審，早前被裁定全部罪名成立，須入獄30日，原本准以2,000元保釋等候上訴。該案昨日在沙田裁判法院再訊。被告表示放棄上訴，想改為認罪。惟裁判官批評被告沒有悔意，如今認罪已經太遲，下令他須即時入獄。

早前判囚30日 官斥無悔意 69歲被告李解新，被控4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「未經批准在公眾地方進行籌款活動」。他沒有律師代表，經審訊後在10月24日被裁定全部罪名成立，裁判官指《願榮光歸香港》鼓吹港獨，藝術創作並非沒有底線，被告行為或造成漣漪效應，判被告入獄30日，准以2,000元保釋等候上訴。

被告被控於2021年8月3日、8月18日及9月9日，非法在旺角港鐵站出口奏玩二胡。其餘4罪分別指他在2022年6月24日、8月24日及9月29日，在港鐵大圍站A出口外的行人路上，及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，非法組織、參與或提供設備以進行籌款活動。就中環當日，他另被控非法奏玩二胡連揚聲器。案件編號：KCS 38409-38411/2021、STS 8743/2022、STS 10299/2022、STS 11832/2022、STS 1600/2023