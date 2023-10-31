網媒播元朗暴動片段 官疑辯方代表違操守

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，案件昨於區院續審，控方傳召當晚到元朗站打算搭港鐵的乘客作供。惟控方指在本月初有網媒發布控方於本案中使用的元朗站及商場等閉路電視片段，恐片段會披露到匿名證人身份。法官陳廣池即表示關注，指可能有辯方法律代表涉違反專業守則，並質疑有機會影響證人不敢作供，促執法部門徹查。

控方憂證人身份曝光 7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月在元朗站連同其他身份不詳人士參與暴動。控方傳召案發當晚到元朗站打算乘搭港鐵的Ａ女士在屏風後作供。她指當日見到元朗站付費區內的人之行為有「挑釁及撩交嗌嘅感覺」，最終區外的人衝入閘內追打其他人並追至月台。

Ａ作供前，控方指雖然現時播放的片段已將Ａ女士打格以保護其身份。不過，早於本月6日，有網媒已把相同片段上載於其網站上，故擔心Ａ的身份會曝光。法官懷疑有辯方法律代表流出相關片段，又指相關片段早於2020年10月已交予控辯雙方，但事隔3年，且在案件將開審前，該網媒才公開片段，質疑其動機是否想影響證人至其不敢出庭，故促人員徹查。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022