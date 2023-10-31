警司陳凱港涉呃按揭 筆迹專家：文件或冒簽

【本報訊】正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍欺騙按揭貸款逾2,630萬元。法庭裁定表證成立，兩名被告均不會作供，案件昨在區院續審。辯方傳召筆迹專家作供，她稱案中所涉的文件中的可疑簽名，與陳凱港的樣本簽名明顯有別，很大機會不是由陳所簽。法庭將案押後至明年1月12日作結案陳詞，期間兩人准續保釋。

同意犯案下簽名可有異

兩名被告依次為報稱無業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。辯方傳召梁文綺博士以筆迹專家身份作供。梁稱，她以超過40個由陳凱港所簽的樣本簽名，和本案所牽涉的3個簽名作對比，從筆劃、空間布置、形狀等方向評估，得出結論，兩者有着明顯的不同之處，相信後者很大機會屬冒簽。控方盤問她時問到，如果簽署人在簽名時知道行為不合法，他可會有心理負擔，令簽名與平日的不同，梁同意。另外，她強調是以客觀方式，來比較樣本簽名及可疑簽名，不同意屬於主觀。案件編號：DCCC 132/2022