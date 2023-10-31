動議哀悼刺警疑兇 4港大生各囚2年

張敬生

香港大學學生會評議會前年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪。4名被告於案件開審前均承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，區院法官謝沈智慧昨判處4人均監禁24個月。法官指他們有預謀犯案，議案與港大評議會職能無關，直斥4人行徑屬公器私用。

4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（21歲）及容頌禧（21歲）。他們承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，指他們於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。4人原被控的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。

官斥公器私用 悔意流於表面 法官指在《港區國安法》實施後社會回復和平，但眾被告行為正是為使社會撕裂及仇警重現。法官又指小童亦知道對執法人員作出如此惡毒及冷血襲擊的罪行是極端錯誤，眾被告雖年輕但並非極端年輕，但仍讚揚該些行為。法官亦對眾被告有深切悔意感懷疑，特別是首被告一直沒有道歉且推卸責任、次被告求情信亦顯示他仍把責任推與執法人員。法官以監禁35個月作量刑起點，眾人非即時認罪只給予四分之一減刑，加上年輕及撤回議案再減刑至監禁24個月。

案情指，張於案發時為港大學生會評議會主席，郭是學生會會長，杜林及容均為評議會成員。2021年7月1日銅鑼灣發生刺警事件，男子梁健輝刺警後自殺身亡。張於同月5日在評議會的Facebook帳戶發文表示評議會在兩日後進行會議討論刺警事件。張在會上帶領成員為梁健輝默哀，郭又指梁是為港犧牲的烈士，動議悼念他，杜林則為和議者；容稱事件非常重要及發生在「絕望」的一年，並邀請其他人表達意見。動議最終獲得通過。

郭於兩日後召開記者會並讀出道歉信，指學生會無意鼓勵或宣揚任何非法行為，宣布撤回議案，學生會幹事會及出席記者會的評議員即時辭職，張沒有出席記者會。執法部門在同月18日拘捕4名被告。案件編號：DCCC 917/2021

郭永皓 杜林丞亨 容頌禧