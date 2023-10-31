4辦事處調整服務 延換證時段

【本報訊】入境事務處總部各辦事處就針對身份證所提供的服務主要圍繞5大方向，包括舊證換證、首次登記、辦理遺失、年滿11或18歲並持有身份證人士換證，以及已核實永久性居民身份並持有身份證人士換證服務等。入境處指，除增設人事登記處外，明日起亦調整其他辦事處服務，當中火炭及元朗辦事處服務維持不變，餘下辦事處服務則按「一般服務時段」及「延長服務時段」劃分。另外，如市民是昨日或之前預約，則不會受是次服務調整影響。

火炭 元朗 服務維持不變 其中火炭及元朗辦事處服務維持不變，除不接受持舊款智能身份證人士換證外，其餘服務都均對市民開放。至於港島、九龍、觀塘以及屯門辦事處，所提供的服務則按「一般服務時段」及「延長服務時段」劃分以對外開放。首次登記身份證、遺失或其他申請，將適用於上述辦事處的一般服務時段內提供；而在延長服務時段下，辦事處則主要集中提供舊款智能身份證人士換證、年滿11或18歲並持有身份證人士換證，以及已核實永久性居民身份並持有身份證人士換證服務。

此外，自今年3月6日起，入境處亦因應市民對於身份證申請的殷切需求而推出措施應對，包括延長4間指定人事登記處的服務時間至晚上10時，以處理在「換證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請；在4月5日及7日這兩天公眾假期，在港島辦事處推出特別服務日，讓市民辦理申請身份證手續。

而在同月12日，入境處更擴展延長服務時段換證服務予年滿11或18歲已持有身份證、而需換兒童或成人身份證人士，以及將人事登記服務預約系統的可預約日子，由24個工作日延長至 96個工作日；並在同月27日在預約系統中新增「查詢各人事登記辦事處預約狀況」，方便市民查詢各辦事處的預約狀況。