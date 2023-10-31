市民大讚選址合適 縮短辦理輪候時間

【本報訊】入境事務處明日起在觀塘增設臨時人事登記辦事處，為市民換領新智能身份證，市民紛紛讚好，認為新措施有助縮短辦理輪候時間，加快換證申請，選址亦非常合適。另有市民則期望，新加服務可涵蓋至首次智能身份證申請。

盼服務涵蓋至首次登記 市民陳先生則表示，已預約於今日到辦事處辦理新證，雖未能直接受惠，但仍認為新措施有助加快處理市民換領新證。他透露，家中子女還小，大約兩年後需換領新智能身份證，期望有關措施可繼續沿用，直至其子女可受惠。

另一名由上海來港讀書的陳小姐則表示，早在今年8月已經網上預約首次登記身份證，但當時最快辦理時間亦已到下月中。她認同新措施可加快處理換證申請，以便利市民換領新身份證的需求，但亦期望新措施亦可涵蓋至首次登記，認為這將有效大大縮短其申請輪候時間。

至於另一名市民沈小姐透露自己是新移民，2021年領取新智能身份證，至今留港3至4年。她相信，新措施將能大大加快處理時間，便利市民換領新證。