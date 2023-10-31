觀塘新人事登記處明啟用 入境處換證 方便 快速

每周處理量升四成至2.5萬宗 隨着社會復常，辦理身份證需求變得殷切。入境事務處昨日宣布，增設位於觀塘的臨時人事登記辦事處，將於明日（11月1日）起啟用，預料每星期可最多處理約6,600宗身份證申請，連同餘下人事登記辦事處，預料每周合共最多可處理約2.5萬宗身份證申請，較疫情前升1.5倍，整體可處理量亦較現時約1.8萬宗升約40%。有議員認為，入境處在短時間內能提升40%處理量實在難得，真正做到「民有所呼、我有所應」，希望其他政府部門為市民服務時都可以有相同效率。

周一至六開放 今起可預約 新設的臨時人事登記處位於觀塘偉業街宏利金融中心，其中登記服務將設於二樓，領證服務則在3樓，周一至六早上8時至晚上10時開放服務，星期日及公眾假期休息，預料每星期可最多處理約6,600宗身份證申請。臨時辦事處主要供給在「換證計劃」結束後，仍未換領新智能身份證、年滿11或18歲已持有身份證而需要換證，以及持有非永久性居民身份證，並已核實永久性居民身份而需要換證的人士，當中並不包括首次登記、遺失或其他申請。市民可於今日零時零分起，登入相關網站進行預約。

入境處助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡表示，隨着社會全面復常，身處內地、海外的市民陸續回港換證，加上政府推出各項搶人才以及輸入外勞措施，令辦理身份證需求變得殷切。參考上次2003年「換證計劃」92%的換證率，截至9月底，估計仍有約39萬宗換證申請需要處理；另外，截至上月底，各項輸入人才計劃共收到超過16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批。

她續指，臨時辦事處將會因應實際運作情況及市民需求而調整服務。她另重申，使用工作或學生簽證入境的申請人，即使未持有身份證，已可以合法地上班上學；至於新來港人士如有合理辯解，例如預約額爆滿而未能在來港30日內申請，處方會酌情處理。

議員讚急市民所急 倡倣效 議員葛珮帆認為，對市民而言，增設臨時辦事處確實為一大喜訊，又指入境處竟能在短時間內，將整體處理量增加40%，亦是非常難得。她強調，入境處急市民所急，立即加開辦事處，讓市民可更快更方便換領新智能身份證，可見其官員真正做到「民有所呼、我有所應」，希望其他政府部門亦能多多學習，為市民服務時都可以有相同效率。

新人事登記處資料