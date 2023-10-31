海上天然氣站成本分期入帳

【本報訊】堪稱全球最大儲存量的本港海上液化天然氣接收站，啟用近4個月。中電及港燈透露已引入60萬立方米來自世界各地的液化天然氣。兩電期望增加燃料來源能穩定供應，亦可爭取引入價格具競爭力的天然氣，惟接收站的成本將分期入帳，可能增加供電營運開支。兩電則指，由於目前接收站僅運作數個月，難預料實際成本的變化，並稱當年購買天然氣是在俄烏戰爭前的「好時機」。

兩電難料未來電費調整 位於索罟群島以東的香港海上液化天然氣接收站，於今年7月啟用。兩電指，目前全球最大、有3個英超球場大小的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」將長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。船上載有容量達26.3萬立方米的液化天然氣儲存缸，足以供應300萬戶3人家庭一個月的用電量。

項目總監李德明指，海上液化天然氣接收站建築成本約80億元。根據兩電與港府的協議，電力公司的基本電價水平，將按收回供電營運開支來計算，而接收站成本將分期入帳，供電營運開支將增加，或使市民需多交電費。惟港燈透露，投資成本將分數十年攤分，對實際電費的影響未必太大。

兩電未有正面回答設施啟用後對電費的具體影響，僅稱正與港府商討新一年電費安排，年尾才有公布。燃料成本方面，李德明透露兩電於俄烏戰爭前與油公司簽訂天然氣合約，形容當年是「簽在好時機、好時間」。翻查資料，俄烏發生戰爭後，石油等燃料價格急增，本港電費亦因此飆升，至近期才有所回落。