取消黑碼 當局料不會吸引大量港人北上

【本報訊】香港與內地自今年初全面恢復通關後，兩地市民往來漸趨頻繁，但現時出入境內地人士仍需出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」的安排十分擾民，而內地部門最快明日起將全線口岸取消黑碼，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在電台節目表示，取消黑碼有助過關人流更為暢順，但預料相關措施不會吸引大量港人北上，但日後取消黑碼，相信會為外國旅客，同時往返內地及大灣區帶來更多好處，任何措施可讓出入境更方便，都會令人流更暢順。

另外，立法會經濟發展事務委員會昨討論本港旅遊政策，議員嚴剛指即使旅客數字有增長，但都是「旺丁不旺財」，不少旅客都在即日往返珠三角，香港消費增長遠低於訪港人數增長，關注當局有何措施吸引高消費旅客來港消費，建議政府與商場商討推出關口到商場的服務。

活化廟街 最快下月尾公布安排 楊潤雄回應指初步過夜旅客平均消費沒有減少，留港日數亦沒有減少，惟單日不過夜消費則有減少，認為當局要做好接待郵輪旅客和會展業旅客。近月港府指要活化廟街作新宣傳點，議員鄭詠舜關注政府在推動廟街上有沒有初步方案和時間表，又要求當局在體育文化賽事多作宣傳，指過去本地賽事吸引本地觀眾沒有問題，但海外觀眾「差一啲」。楊指廟街安排旅發局仍與檔販商討中，因涉及大量細節問題，估計需要11月尾或12月初才可以公布安排，而旅發局在國外亦在宣傳賽事上做了很多工夫。