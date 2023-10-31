理大辦國際會議 探討創新解決老齡化

【本報訊】聯合國早前制訂健康老齡化10年行動計劃，旨在推動全球各國共同採取協調一致的行動，以應對迫切的健康老齡化問題。理工大學護理學院於日前舉辦《2023健康老齡化國際會議》，為應對區內健康老齡化的挑戰和探討創新解決方案提供了一個重要平台。理大校長滕錦光表示，今次大會希望從多角度探討影響老年人及其家庭福祉的因素，集思廣益，以幫助制訂世界衞生組織健康老齡化行動的綜合策略。

港府衞生官員強調，政府高度關注迅速老齡化人口所帶來的重大挑戰，因此一直致力於實施全面的結構性改革，將醫療保健系統由以治療為導向轉變為以預防為重點，並將服務提供的模式由以醫院為基礎轉向以社區為基礎的模式，最終目標是提升本港老齡化人口的整體健康水平，提供可行有效的醫療保健服務，並建立可持續的醫療保健體系。

衞生署署長林文健表示，政府已根據安老事務委員會建議為健康老齡化制訂了全面的政策，衞生署正積極推行不同計劃以促進長者的福祉，包括針對所有年齡組別的健康教育、照顧者培訓和支持重整基層醫療保健服務。

冀普及長者綜合護理框架 理大護理學院世界衞生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯亦指出，香港社區內的長者普遍存在內在能力衰退問題，故一直致力推廣世界衞生組織的長者綜合護理框架，促進能在本港有效實施，其中很高興看到黃大仙地區康健中心成功測試使用，希望此嶄新的護理概念能於本港逐漸普及。