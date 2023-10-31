6創科人才比賽獲勝 到訪硅谷科企交流

「Talent Game On 2K23」比賽吸引逾10萬人參與，其中6位優勝者踏上美國西岸之旅。

【本報訊】香港科技園公司上半年舉辦「Talent Game On 2K23」比賽，吸引逾 102,000人參加。當中，6位活動優勝者可參加美國西岸之旅，包括參觀谷歌總部並與史丹福大學工程學院的學生交流等，拓闊眼界。科技園公司冀透過體驗硅谷蓬勃的創科生態圈，以及與著名學府的交流活動，鼓勵不同背景的年輕人才加入創科行列。

科技園：鼓勵年輕人投身業界 「Talent Game On 2K23」一系列活動包括「職人冒險」虛擬解題遊戲、「科技大本營」園區探索活動、「快閃波士」園區公司速配面試等，優勝者參加的5天美國西岸之行，包括到訪人工智能和半導體企業及蘋果公司等標誌性龍頭科企，以及到訪史丹福大學工程學院，與該校學生和企業家交流，並參加分享會。

科技園公司人才及人力資源總監王秀麗指，今次的硅谷之旅向年輕人呈現蓬勃的創科生態圈，激發他們探索創科的可能性，投身創科業界。該公司期望協助新世代發揮潛能，壯大香港的人才庫，實現香港作為國際創科中心的願景。

其中一名優勝者，倫敦帝國學院電腦工程系碩士生張善濤指，活動讓他有機會向現實中的科技專才學習，相信創科可帶領他在香港、大灣區、英國甚至美國等地，發展事業。另一位優勝者陶波就指，透過活動接觸到優秀創科人才，與創科生態圈接軌，是一次十分難忘的經歷。