醫健：成視在人：AI結合遙距治療 減落後地區ROP風險

所有早產嬰兒都面臨早產兒視網膜病變（ROP）風險，估計每年全球有3.2萬名早產嬰兒因ROP而導致視力受損或失明。早期發現是治療ROP的關鍵，但在低收入國家往往欠缺相關醫學培訓診斷ROP。奧比斯最近與合作夥伴建立新的應對策略，利用人工智能（AI）填補低收入國家的醫護人手及技術空缺，望有效改善當地ROP引致的失明風險。

臨床醫生可接觸更多患者 要診斷ROP，目前兒科眼科醫生必須在早產嬰兒出生後數周及出院前，仔細監測及檢查嬰兒致病風險，但估計需要數十年的培訓，才能使ROP技術培訓覆蓋足夠的地區。現時，只要使用數碼影像的遙距治療，便可以使臨床醫生接觸到更多患者，有助深入以往難以抵達的落後地區，為高風險早產嬰兒作ROP篩查。

透過人工智能的演算法及遙距治療，只要將病人的視覺影像傳輸回來，利用相關系統便可在短短幾秒鐘內，有效識別影像中的ROP風險及相關眼疾異常情況，有助醫生作遙距篩查及診斷，及早避免ROP導致的失明。過去半世紀，隨住醫療技術進步，早產嬰兒存活率不斷提高，但由於低收入地區欠缺ROP篩檢，早產嬰兒失明風險較其他地區為高，奧比斯盼望相關技術可改善早產嬰兒失明命運。

奧比斯