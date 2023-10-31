急症室殘廁全裝感應系統 防倒斃在內

【本報訊】醫管局加強利用科技監察病人，避免年初有長期病患者到東區醫院求診時倒斃殘廁的悲劇重演。醫管局稱正陸續落實不同措施，包括已於所有急症室殘廁安裝感應系統，並正在部分急症室試用病人定位系統。據了解，首階段會先在天水圍醫院試用智慧手帶偵測病人位置，初步建議讓自行求醫且精神狀況欠佳等高危病人使用。

局部試用智慧手帶定位 醫管局最新指，所有急症室無障礙洗手間已安裝感應系統，若病人倒地或靜止一段時間，系統會警報通知醫護；另已成立專責小組研究引入病人定位系統，部分急症室正試用，監察高風險病人在急症室位置，小組會密切留意試行情況、總括經驗並探討可行方案，以便日後陸續推展至其他醫院急症室。

據指，醫管局於上述事故後曾派代表到不同醫院介紹定位系統，並透露正採購相關技術，擬日後於所有醫院急症室安裝，初步建議在護士分流評估時，向行動不便或精神失常的獨自求診者查詢試用意欲，再派發手帶或感應標籤；當叫名時病人無回應，護士可透過電腦了解病人是否在殘廁等隱蔽地方。

伊利沙伯醫院去年起已使用自行研發的輪床實時定位系統（RTLS），在急症室輪床安裝藍牙感應標籤，並於院內不同位置安裝發射和接收器，職員可透過電腦系統找到輪床位置。據悉醫管局正就病人感應系統探討不同技術的敏感和安全度，包括類似RTLS的藍牙感應，向病人派發智能手帶或便攜式感應標籤，料感應範圍涵蓋急症室及附近，不會覆蓋全醫院。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，高危病人入院後有可能在病房走失，建議系統運作暢順後擴至全醫院，讓高危病人入院後繼續佩戴，他亦關注倒斃東區醫院殘廁的病人或因病情突然惡化不省人事，建議研究如何遙距監察高危病人維生指數。