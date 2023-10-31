修訂公務員守則 當局稱仍在研究

【本報訊】去年施政報告訂定110項績效指標（KPI），其中4項無法達標，包括修訂《公務員守則》，要延至明年第一季或之前向職方發出更新版《守則》草擬稿，徵詢職方意見。政府昨日指就公務員守則不同界別有不同意見，當局仍在深入研究，未有最終定稿。

政治中立字眼 接不同意見 早前坊間對刪去公務員守則中政治中立一詞議論紛紛，公務員事務局局長楊何蓓茵昨在立法會交代「政治中立」的問題時，指不同界別有不同意見，當局仍在深入研究，未有最終定稿。

她又強調會在守則表達清楚，公務員首要前提是效忠特區政府，亦要效忠國家，在做任何政策時要考慮國家利益，以國家安全為考慮重點，對於不同政黨及不同政見人士，公務員在提供服務時應該要中立，公平處理。

上一份施政報告已提出要在今年首季向職方發出更新版守則，惟至今仍未有，楊何蓓茵在今年8月表示仍在考慮是否要刪除「政治中立」的字眼，爭取今年內完成修訂守則。但新一份施政報告則指向行政長官提交更新版《守則》初稿後，已按其指示檢視更全面資料，而更新後的《守則》會闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則，包括公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。