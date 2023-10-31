公務員被斥怕孭鑊 行事官僚卸走工作

5年逾千人犯嚴重罪行 僅195免職惹關注 公務員紀律問題備受關注，而政府在過去5年逾3,000名公務員接受紀律行動或懲處，當中有1,124個公務員犯嚴重罪行，但只有195人免職，有議員關注當中逾900名如何處理，亦有議員斥有公務員明哲保身「唔會行多一步」，又把工作全部「彈晒出去」，更有市民反映當局有大量專員，但職能不清晰。

過去5個年度共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，另有1,995人因干犯性質較為輕微的不當行為，而須接受簡易紀律行動。政府指同期須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中，有195人被免職。單單上個年度，公務員被免職的個案已有60宗，遠較之前5個年度每年平均不足31名，增近一倍。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論施政報告提出有關公務員政策，由於有195名公務員被免職，議員陳振英關注當局對當中929個公務員的處理方法。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指當局有各式各樣懲處，但現時未有實數，會在會後提供。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指政府提出不少績效指標（KPI），認為目前有公務員或因明哲保身，「唔會行多一步」，雖然政府有提出公務員獎勵計劃，但他認為未必足夠，問到政府有何措施去令公務員增加創意和動力。

大量專員 職能欠解說 議員葛珮帆亦認為，部分公務員抱住「呢個唔關我事」，全部「（工作）彈晒出去」，「唔係好願意幫市民甚至立法會議員去解決一啲嘅問題」，而且聽到市民反映當局有大量專員，但是社會對專員的職能不清晰，要求政府加強與市民講解工作，同時向社會和立法會匯報工作，與大眾都可以監察專員工作，又期望遇難解難能夠成為所有公務員工作態度。

面對議員的批評，楊何蓓茵回應指最好的招數為提拔有潛質和表現好的公務員，又重申自己每次與部門首長開會都關注晉升問題，會考慮解說好專員工作並適當地匯報工作成效。

部門職責增 憂損質素 施政報告提出新增多個小組和辦公室，議員田北辰估計需要增聘人手，又指公務員團隊由過去5年前逾18萬人，加至現時的近20萬人，以及政府的總經常性開支增加逾50%，認為公務員新增部門定必需要大量增聘人手和開支，如果不增加人手，部門職責會因此增加，擔心會影響質素。

楊何蓓茵承認過去公務員編制有增加，但過去3年，政府都控制至零增長。雖然當局更常到立法會申請增聘人手，然而隨科技發達不少前線人手可以「慳番嚟」。她又否認目前空缺位非大多，只是因為出缺突然，以及內部調配需時。