中大教授獲世界計量經濟學會推選會士

【本報訊】香港中文大學社會科學院偉倫經濟學教授及經濟學系系主任宋錚，獲世界計量經濟學會推選為會士。該學會今年有29位新會士當選，宋錚是兩位華人新任會士中唯一在亞洲任職的華人經濟學家。

宋錚除了是中大本港校園的及經濟學系系主任外，他亦是中大—清華大學中國經濟聯合研究中心，以及中大—浙江大學數字經濟聯合研究中心主任。他於1997年在上海對外貿易學院取得學士學位，其後於2000年在復旦大學完成碩士課程，並於2005年在斯德哥爾摩大學獲得博士學位。

宋錚亦在多範疇任不同崗位 除了中大的學術研究工作，宋亦在社會多個範疇擔任不同崗位，貢獻良多，職位包括Econometrica和Review of Finance副主編、香港研資局商科學科小組委員、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會貨幣發行委員會委員和香港貨幣及金融研究院學術顧問等。他表示，對於獲選為全球傑出的經濟學者之一感到喜出望外。

世界計量經濟學會成立於1930年，是世界上享負盛譽的國際經濟學學術組織，旨在促進統計和數學相關經濟理論之發展。該學會的主要活動包括出版期刊《Econometrica》、《Quantitative Economics》、《Theoretical Economics》以及研究專題系列，並且在世界6個地區組織科學會議。獲選的會士必須在經濟理論領域作出重要及獨特的貢獻，或者在與經濟問題相關的統計、數學和會計分析方面卓有建樹。新會士由現任會士投票選出。