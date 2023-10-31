照顧SEN童多為母親 逾九成現情緒症狀

【本報訊】照顧特殊學習需要（SEN）兒童需要更多耐心及關愛，也令照顧者承受壓力。有關注團體昨日發表問卷調查，結果發現逾九成SEN兒童照顧者為母親，逾半受訪者每周花逾100句鐘照顧兒童，逾兩成人更接近24小時照顧，近五成受訪者精神壓力瀕臨「爆煲」，更有超過九成受訪者出現不同情緒症狀，一半人抑鬱，逾一成受訪者更有傷害小朋友的想法，團體促政府增撥資源協助SEN照顧者，如提供學習券、改善託管服務及擴展照顧者津貼至SEN兒童照顧者等。

團體促增資源協助 「照顧照顧者平台 — 關注SEN兒童照顧者工作小組」與「香港讀寫障礙連網」及「專注不足/過度活躍症（香港）協會」合辦的《「特殊學習需要兒童照顧者精神壓力」問卷調查》，於今年9月20日至10月23日期間以網上形式進行，成功收回398份有效問卷。

調查的結果發現，接近94%的受訪者為SEN兒童的母親，56%表示每周花逾100小時照顧兒童，更有23%每日照顧近24小時。受訪者精神壓力指數平均達4.2分，當中48.5%表示其精神壓力已經達到5分「非常大壓力」的最高水平，主要精神壓力來源包括「家裏無人分擔照顧工作」（74.6%）及「政府對SEN兒童照顧者的支援不足」（71.4%）等。

有一半受訪者表示已評估患有抑鬱症（27.1%） 或焦慮症（22.9%）。而當中有63名受訪者表示有兩種或以上的精神科疾病，佔整體約16%。92%的受訪者出現不同的情緒症狀，包括「易怒」（80.2%）等。14.8%受訪者表示曾經有「傷害小朋友」的想法，近七成受訪者指情緒困擾行為已經影響生活，更有41%人表示「非常大影響」。