西九稱收入增加 年度赤字減半

【本報訊】長期蝕錢的西九文化區早前透露，上個財政年度錄得7.18億元虧蝕。西九昨發布的周年報告指，去年4月至今年3月內，西九營運收入即不包括利息和投資收入，按年增長逾4倍至5.53億元，同期內籌款收入則升逾6倍至1.97億元。經節流開源後，年度赤字較2021年緊縮措施實施前所預測的14.36億元，大幅減少一半。

原預測逾14億赤字 西九指，上個財政年度結束時，藝術公園、香港故宮文化博物館，以及西九文化區管理局大樓，所有可供出租的空間已全數租出，商業租賃收入亦按年增加3.8倍。

目前，西九已實現37%（撇除利息及投資收入）或51%（包括利息及投資收入）的成本回收率；而M+、香港故宮文化博物館和西九表演藝術場地，成本回收率分別為46%、44%和34%，與世界其他發展成熟的文化機構相若的水平。

人流方面，上個財政年度西九創新高約400萬人次到訪。其中，M+博物館佔逾260萬人次，而去年7月才對外開放的香港故宮文化博物館，年內亦錄得近100萬人次到訪。西九指，香港故宮文化博物館和M+的訪客中近45%為旅客，而內地旅客人數佔兩館訪客人數超過30%。