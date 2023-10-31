長遠建屋目標 需再增萬伙

供應仍不濟 10年預算更新為44萬個單位 政府昨日公布最新《長遠房屋策略》周年報告，預計未來10個年度，即2024/25至2033/34年度，總房屋供應目標最新推算為44萬個單位，較上年度公布的10年供應目標的43萬伙，多一萬個單位。政府解釋，主要是統計處數據推算住戶數目淨增長上升，須增加供應目標。

建屋進度維持頭輕尾重趨勢 房屋局指出，公私營房屋比例將繼續維持在7:3，即未來10年公營房屋供應目標30.8萬伙，私樓供應目標13.2萬伙。公營房屋方面，公屋/綠置居與其他資助出售單位的比例也是7:3，料未來10年目標提供21.6萬伙公屋/綠置居單位，以及9.2萬伙居屋以內的其他資助出售單位。

根據最新數字情況，建屋進度仍維持「頭輕尾重」趨勢，而據當局在《施政報告》時交代，政府已覓得足夠土地於未來10年興建41萬伙公營房屋單位，即遠超長策需求約10萬伙，當中約三分之一預計在首個5年期（2024/25至2028/29年度）落成；另外三分之二預計在第二個5年期（2029/30至2033/34年度）落成。

然而在最新報告中，並沒有更新劏房戶的數據，主因是房屋局認為，隨着近年更多過渡性房屋投入營運，住戶從環境欠佳的居所流向過渡屋後，需進一步審視過往趨勢數據，來估計居住環境欠佳住戶數目的做法。當局又指，議今年長策報告先沿用去年數據，推算居住環境欠佳的住戶的房屋需求，就此將維持12.75萬戶。若依據分項數字，居於劏房的住戶約有9.36萬伙，居於非住宅大廈的住戶約7,000伙，與其他住戶共用單位的住戶約3,200伙，而居於屬臨時構築物的單位約2.37萬戶。

組織籲調整資助租售屋比例 對於最新長策數據，公屋聯會認為，在公屋供應漸趨穩定的情況下，政府有條件可考慮調整出租公屋與資助出售房屋現時7:3的比例，可適量逐步調高資助出售房屋的供應目標，以回應市民對購買資助出售房屋的需求。而該會又認為，政府亦應進一步增加資助出售房屋單位的最低面積，以及公屋單位編配的最低人均面積，以改善市民的居住環境，增加幸福感。而針對劏房情況，公屋聯會期望相關新工作組能夠盡快展開研究，在公營房屋供應穩定的情況下，於未來的《長遠房屋策略》進度報告中，可以大幅壓縮不適切住房的住戶數目。