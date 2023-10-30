東方一呼獲回應 撤除黑碼還安寧

民生無小事，枝葉總關情。施政要以民為本，不能淪為口號，必須聆聽民意，然後回應，不斷改善、革新牽涉民生的政策措施，方能贏得市民的信任及認同。東方傳媒機構為民發聲，東網節目《東呼即應》上月呼籲盡早撤除俗稱「黑碼」的「健康申明卡」，以便利兩地市民往來交流，昨日再獲內地當局回應；內地將於下月起取消黑碼，港人在各口岸往返內地毋須再掃碼過關。「黑碼」乃中央為了防範疫情蔓延而制訂的措施，撤除需要層層審批，東方呼籲後短短一個月，已有回響，足以稱得上是「即應」，更反映了中央始終心繫市民。

施政講求因時制宜，在適當時間採取最合適的措施。黑碼制度始於2020年1月25日，當時正值新冠疫情肆虐，內地海關總署為應對病毒的威脅，在全國口岸啟動出入境人員健康申報的制度，要求出入境人員必須填寫健康申明卡，實乃無可厚非；因應時代需要，旅客可以通過手機內的微信小程序來提前完成申報，並生成「黑碼」以掃碼過關，已是最大程度減省出入境人士的麻煩。無可否認，黑碼制度確實捍衞了中港兩地市民的健康；惟隨時代發展，再好的制度也要變更；自疫情放緩後，內地部門因應兩地市民往來日趨頻繁，不斷優化改進黑碼，亦真正做到「沒有最好，只有更好」的理念。

急民所急 好評如潮 如今，疫情成為過去式，社會全面復常，黑碼早已完成了其歷史任務，失去保留的必要。何況，無論是港人北上抑或內地旅客南下，均與日俱增，單是早前的重陽連假，北上的港人已突破80萬人次。維持黑碼制度，只會延長旅客過關時間，廢時失事，更會導致口岸人潮擠堵，同時亦有違內地當局打造「粵港澳大灣區一小時生活圈」的理念，不利於中港融合，更不利於帶動本港經濟復甦；因此，取消黑碼乃大勢所趨。

《東呼即應》急民所急，上月16日一集「北上過關仲要健康碼 市民促港府斡旋取消」，道盡市民心聲，不但得到輿論關注，點擊率一枝獨秀，短時間內突破10萬人次，而且好評如潮，贏盡各界掌聲。事實上，即使內地當下未有立即取消黑碼，深圳當局卻在節目播出短短15小時後，便宣布簡化申報程序，刪除了8項填報資料；加上在繁忙日子，部分口岸亦會採取「人性化便利措施」，免除旅客掃碼，算是初步回應了市民訴求。

不聞不問 自招民怨 念念不忘，必有回響！取消黑碼本須港府積極反映及爭取，事實上也有不少議員相繼提出類似建議，惟進度依然緩慢。直至《東呼即應》一呼，內地部門旋即一應再應，既印證了《東呼即應》的威力所在，同時也證明了內地當局從不漠視民意；惟這也令人懷疑，港府過往有否積極向中央切實反映港人的訴求呢？

知無不言，言無不盡。東方心繫港人，多年來一直為港府出謀獻策，獻上一幅又一幅美好藍圖，提出一項又一項解決時弊的建議，諸如設立假難民禁閉營、興建動物善終園等，每一項都得到專家認同，每一次均獲得市民讚好，奈何港府一直置之不理。如今，港府的不聞不問導致民怨沸騰，與內地部門響應呼籲贏得一片掌聲，正好形成了強烈對比，印證了「不聽東方言，吃虧在人前」。

空穴來風必有因，本港現時亂象百出，治安烏煙瘴氣，經濟一潭死水，與港府施政背離民意脫不了關係。倘若港府仍不痛定思痛，改善施政以重拾民心，待黑碼正式取消後，勢必加速港人北上發展；深圳等周邊城市的發展亦可能大幅拋離本港，進一步動搖本港的地位；屆時，港府縱要救亡，亦恨錯難返吧。