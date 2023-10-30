橫眉冷看：執新時代工業牛耳

強國之路走到2023年，中國成果豐碩，幾乎所有新時代的工業領域，我國都建立起自家的品牌，而且能夠風行海外。船舶、汽油車、民航客機、家庭電器，這一類屬於傳統工業，有的中國早已稱霸，有的至今還不能，但已然不重要，最重要是看屬於新時代的工業產品，中國的成績單是否亮麗。以汽油車和電動車為例，汽油車已開始走進歷史，在該領域，我國過去的成績並不出色，走出國門去問問其他人，對方未必能舉出任何一個屬於中國品牌的汽油車。然而，如今已邁進電動車時代，中國廠商比亞迪、蔚來、理想等名字，逐漸響遍世界。

由2022年起，比亞迪已超越美國特斯拉，成為世界銷量第一的新能源車，該公司剛推出百萬元級別的豪華汽車，既可以浮水而行，又可以原地自轉360度，你看着眼前的新車，會以為是在看占士邦電影，內中包括的高新技術，據說就連德國品牌平治、寶馬也瞠乎其後。

除電動車以外，屬於新時代的產品還包括：機器人、無人飛機、高速列車、太陽能板和智能電話等，在上述幾個領域，中國幾乎都執世界牛耳，以智能電話為例，世界十大最暢銷品牌，有8個屬於中國，譬如有一個中國牌子叫傳音，很多香港人可能從沒聽過，但你可別小瞧了它，該牌子在海外大受歡迎，今年第二季的銷量位居全球第5。

此外，大部分新時代的工業產品都須裝設高端晶片，在2023年之前，這個範疇是中國的最大痛處，但是在今年8月，國產的華為手機終於突破瓶頸，用上自主研發的麒麟高端晶片。自此之後，在新一代的工業世界，中國縱橫馳騁，大抵再無障礙了。