筆下風雲：寧信中俄 不信美國

美國作為世界第一大國，全世界任何事情都要插手，但所作所為往往又互相矛盾，彷彿精神分裂一般，極速消耗別國對其信任。近日的例子是以巴戰爭死傷枕藉，加薩人道危機急速惡化，拜登日前終於拋出「兩國方案」，認為以色列應該暫時停火。惟轉個頭又表明堅定支持以色列剿滅哈馬斯，聲稱不相信哈馬斯公布的死亡數字，甚至認為有平民死亡是發動戰爭的代價，被國內回教組織斥為冷血，要求道歉。

至於剛選出來的美國眾議院新任議長約翰遜，已表明提交的首份法案，將是支持以色列對抗哈馬斯組織，同時拜登亦要求國會盡快通過援以、援烏、援台的1,000億美元撥款。以此態勢看，拜登究竟有心勸和停火，還是要火上加油，還用問嗎？

同樣搖擺不定的態度，更見諸美國對華政策。白宮一方面表示不會跟中國脫鈎，大家只是競爭關係，拜登更千方百計希望促成「習拜會」，好話說盡；另一方面則不斷在經濟、科技、軍事全方位壓制中國，勢要中國無法發展，不捏死中國不罷休。單是商務部長雷蒙多這邊廂訪華，那邊廂將晶片禁令升級，殺氣騰騰，已可見一斑。更遑論美國最愛挑撥台海、南海局勢，不是或明或暗支持台獨，就是為菲律賓仁愛礁爭議吶喊助威，以至聯合印度、越南圍堵中國，唯恐天下不亂。

正是美國這種互相矛盾、說一套做一套的「政策」，令它的信用度在近年直插谷底。除了英國、加拿大、日本三大死心塌地的小弟仍會聽從美國支笛，其他盟友無不陽奉陰違。至於南方國家、非洲以至中東，更是寧信中俄，不信老美。國無信而不立，美國放棄做「燈塔」，早就失去領導世界的道德資格，徒剩強權霸道支撐，可以撐多久？