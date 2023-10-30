強詞有理：美粉飾櫥窗

美國第三季GDP以年率計增長4.9%，勝過市場預期，可以說是一個相當不錯的數字。奇怪的是，金融市場對此並沒有太大反應，美元匯價也沒有明顯受惠，只是停留於原有水平，可見外界對這個增長數據普遍持保留態度，對經濟前景並不樂觀。有人甚至以「外強中乾」形容美國經濟，畢竟加息的滯後反應尚未完全浮現，即使未必陷入衰退，增長動力也將無以為繼。

美國GDP一向被質疑存在不少水分，姑勿論這種質疑有沒有道理，美國經濟愈來愈泡沫化已是不爭的事實。尤其明年是總統選舉年，拜登為了爭取連任而粉飾櫥窗，千方百計延續經濟熱度，甚至刻意營造繁榮假象，維持美元強勁，以吸引國際資金。在這種情況下，GDP增長數據受到市場人士質疑一點也不奇怪。實體經濟空心化，一味靠服務業支撐，美國經濟結構如同空中樓閣一樣，不足為恃。反觀中國，雖然GDP與美國相比還有一段距離，但實體經濟早已遠遠超越對方，這才是可持續發展的堅實基礎。

老美當然也知道自身的短板，所以在不斷加大對中國科技打壓的同時，也不得不反覆強調無意與中國脫鈎。他們不是不想脫鈎，而是根本脫不起。這也正是最近美方被迫放低身段的主要原因，中國外交部長王毅訪問華盛頓獲得超高規格接待，連總統拜登也親自出面，已足以說明一切。老美一向目中無人，如果經濟表現真的如此強勁，形勢一片大好，何必還要向中國示好？毛澤東早就說過，美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被逼得不得已了。

事實的確如此，美方對中方擺出一副改善關係的姿態，正是被逼得不得已。可以見到，美國企業在高息環境下的日子愈來愈難過，整體競爭力每況愈下，從智能手機到電動汽車等行業無不面臨中國產品的激烈競爭，連過去最賺錢的晶片行業也因為華府的禁令而面臨徹底失去中國市場的危機。政客可以靠粉飾櫥窗來彰顯政績，商界卻如啞巴吃黃連，有苦自己知。

美國加州州長紐瑟姆訪華，一口氣走訪多個省市，當然不是為了觀光遊覽，而是為了尋求商機。他直言不認同中美「零和博弈」的說法，認為「中國愈成功，我們就都會愈成功」，這才是務實之道，華府政客們應好好領會。