政情：走幾場又去電台 謝偉銓「分身」厲害

做議員有幾忙？真係好忙㗎，睇吓建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony），喺出席立法會相關會議之餘，仲有好多嘢要做，佢話喺啱啱過咗嘅周末，24小時內就踩足4場業界活動，期間仲要去電台節目，唔止識得「分身」，仲識「變身」添！

Tony喺社交平台話最近輿論好關注議員嘅出席率，無論係計參與會議嘅數目、提出質詢或議案嘅次數，以至出席同發言嘅情況，佢自問都係相當唔錯嘅。佢所屬嘅界別有12個字，喺咁多界別中最長嘅，包攬嘅範圍當然大喇！

24小時內連去4活動 邊有時間踩足咁多場？Tony話上周五晚首先出席咗香港測量師學會（HKIS）規劃及發展組（PPD）舉辦嘅周年晚宴，翌日朝早去咗香港建築師學會（HKIA）嘅理事會會議，下晝至傍晚再接連出席HKIS轄下嘅工料測量組（QSD）周年研討會同青年組（YSG）嘅聚餐活動，行程相當充實。跟住上周六上午「現身」電台節目，講解施政報告內嘅樓市同土地房屋措施。

唔通佢識得「分身」？佢開估話其實嗰個節目係喺上周五下晝預先錄影嘅，即係嗰朝早佢唔係真身出現。不過，睇佢上載嘅相，喺呢4個業界活動中，佢換咗3套衫，包括深色西裝配淺藍色呔、雖然冇打呔，但換上米色西裝樓配牛仔褲，兼着黑色波鞋，之後又換咗深色西裝褸配波鞋。「變身」變得咁快，想必唔係返屋企換衫，睇嚟佢座駕上都放咗唔少衫。